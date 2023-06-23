Нетаньяху: Западное оружие, поставленное Киеву, появилось у границ Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западное оружие, поставленное Киеву, уже появляется у границ Израиля, об этом заявил в интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Политик указал, что это одна из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

«Мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы (вооружений), которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас», - сказал Нетеньяху.

Премьер подчеркнул, что это не теоретическая возможность, это уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые «мы теперь находим у наших границ».

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля Нетаньяху сообщил, что намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.

Он добавил, что в числе прочего обдумывает возможность предоставления Киеву системы ПВО «Железный купол», но подчеркнул, что не может давать «никаких обещаний».

Политик подчеркнул, что в настоящее время Израиль оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь.

В конце октября 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе украинского военного ведомства Резникову, что Израиль не готов поставлять вооружения Киеву.