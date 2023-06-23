Сенатор Грэм: Ядерный удар России по Украине следует считать атакой на НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО.

«Мы вносим резолюцию, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», - сказал республиканец Линдси Грэм.

Он считает, что принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия «приведет к войне с НАТО».

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил, что Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но при этом пока такой необходимости у Москвы нет.

Путин добавил, что на фоне того, что у России больше ядерного оружия, Запад настаивает на его сокращении, но у них ничего не получится.