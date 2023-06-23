На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Фото: Безбородова Ксения

На вулкане Ключевской началось извержение, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольгу Гирину.

«На вулкане Ключевской сегодня ночью началось вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа», - рассказала Гирина.

Она подчеркнула, что на спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается.

«Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации», - уточнила Гирина.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 11 апреля на Камчатке произошло извержение одного из самых крупных в этом регионе вулкана Шивелуч.

Извержение достигало пароксизмальной стадии, то есть со склонов вулкана начала сходить раскаленная масса. По расчетам ученых, высота облака пепла составляла 15 км. Специалисты предупреждали, что есть угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Напомним, Ключевской является самым высоким действующим вулканом в Евразии, его высота составляет 4 750 м. Последнее извержение вулкана происходило в октябре 2020 года.