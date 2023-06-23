NYP: Байден по ошибке положил руку на сердце во время исполнения гимна Индии Фото: REUTERS

Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским.

Инцидент произошел на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Услышав индийский гимн, Байден положил руку на сердце и простоял в таком положении 15 секунд.

В своих комментариях американцы посчитали такое поведение президента США оскорбительным.

Один из комментаторов задался вопросом, может ли США прожить хотя бы один день, чтобы «эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище».

Еще один пользователь пошутил, что «он (Байден – прим.) просто проверял, жив ли он».

Итог дискуссии подвел такой комментарий, «если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой».

Как писал сайт KP.RU, 17 июня президент США Джо Байден завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте необычным образом, а именно, фразой «Боже, храни королеву».

1 июня Джо Байден на церемонии выпуска академии ВВС США после рукопожатия с одним из выпускников разворачивается, чтобы отойти в сторону, и падает. Затем Байдену помогли подняться сотрудники охранной службы. Им же лидер США указал, судя по всему, на порог, об который он споткнулся.

В конце мая Байден после прилета в Японию не смог раскрыть свой зонт, с которым он долго возился.