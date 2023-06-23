Около 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода на юге Крыма

Аварийные службы уже приступили к ремонту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 500 абонентов в поселке городского типа Кореиз, расположенном в Крыму, остались без газа по причине повреждения газопровода. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявление вице-премьера республики Игоря Михайличенко.

«В ПГТ Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов», - сказано в заявлении, где также сообщает, что на данный момент аварийные службы уже приступили к ремонту.

Как ожидается, подача газа возобновится до конца текущего дня.

Напомним, накануне один человек погиб из-за аварии на газопроводе в районе Сокол в Москве. Как писал сайт KP.RU, из-за аварии загорелись деревянные конструкции, которые ограждали строительные работы. Сообщалось, что площадь пожара составила около 3 квадратных метра.