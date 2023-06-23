Мать Илона Маска отменила бой своего сына с Марком Цукербергом Фото: REUTERS

Мэй Маск, мать Илона Маска, заявила, что «отменила» бой своего сына с Марком Цукербергом.

Маск ранее написал в своей готовности к бою с Цукербергом в клетке. Позже Цукерберг предложил Маску прислать местоположение боя, а издание Verge подтвердило, что данное заявление - не шутка. Тем временем, Маск предложил провести дуэль в Лас-Вегасе.

«На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай…», - написала Мэй Маск.

Маск прокомментировал ее сообщении смеющимся смайликом, а позже предложил Цукербергу провести бой в стиле смешанных единоборств (ММА).

Тем временем Мэй Маск написала в Twitter, что допускает только «схватку на словах», призвав пользователей соцсети не поощрять такой бой.

«Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», - заявила она.

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