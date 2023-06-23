Обама заявил, что много русскоговорящих в Крыму хотели присоединения к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Барак Обама неожиданно прокомментировал ситуацию с Крымом, заявив, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею присоединения к России в 2014 году.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия ..., даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной», - заявил экс-глава США в интервью CNN.

Обама также отметил, что ему и бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись, требуя, чтобы против Москвы ввели санкционные ограничения.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовали более 96% жителей полуострова, а также свыше 95% жителей Севастополя.