Железнодорожное оборудование подожгли на перегоне МЦК в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хулиганы в ночь на пятницу, 23 июня, подожгли железнодорожное оборудование, расположенное на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила компания, уточнив, что на движение поездов это никак не повлияло.

«Сегодня ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», - сказано в заявлении МЖД.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, а само возгорание было ликвидировано при помощи пожарного поезда.

В своем сообщении МЖД также сообщает об уголовной ответственности граждан за такие правонарушения.