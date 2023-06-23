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НовостиПроисшествия23 июня 2023 8:58

Железнодорожное оборудование подожгли на перегоне МЦК в Москве

МЖД: Железнодорожное оборудование подожгли на перегоне МЦК в Москве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Железнодорожное оборудование подожгли на перегоне МЦК в Москве

Железнодорожное оборудование подожгли на перегоне МЦК в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хулиганы в ночь на пятницу, 23 июня, подожгли железнодорожное оборудование, расположенное на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила компания, уточнив, что на движение поездов это никак не повлияло.

«Сегодня ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», - сказано в заявлении МЖД.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, а само возгорание было ликвидировано при помощи пожарного поезда.

В своем сообщении МЖД также сообщает об уголовной ответственности граждан за такие правонарушения.