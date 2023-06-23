Нарышкин заявил о планах Украины начать «карательную операцию» в Донбассе в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва располагала данными о планах Киева начать готовить силы к 2022 году, чтобы «задушить Донбасс». По его словам, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, чтобы избежать таких действий со стороны Украины.

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», - заявил в пятницу, 23 июня, глава СВР.

Нарышкин заявил о наличии документов, которые говорят о том, «что, действительно, Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев начать, по сути, карательную операцию». Как уточнил глава СВР, такая операция должная была состояться в конце февраля - начале марта 2022 года, а также могла привести к жертвам со стороны жителей Донбасса.

Ранее Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают официальную политику Киева, отметив, что далеко не все представители госаппарата Украины готовы участвовать в уничтожении собственного государства.