Чернышенко рассказал о первых результатах приемной кампании в российские вузы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время своего рабочего визита в Калининградскую область прибыл в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта рассказал о ходе приемной кампании в России, которая стартовала 20 июня 2023 года.

По его словам, всего за три дня было подано около 100 тысяч заявлений от абитуриентов, при этом примерно 65 тысяч через Суперсервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн». «Общее количество абитуриентов в этом году составило свыше 46 тысяч», - отметил он.

По его словам, в лидерах по числу поданных заявлений находятся Москва, Санкт-Петербург, а также Свердловская, Ростовская и Самарская области.

«БФУ им. И.Канта также обладает хорошими показателями по количеству абитуриентов. Прием в 2023 году объявлен по 153 образовательным программам, выделено 2,5 тысяч мест», - заявил вице-премьер.

Чернышенко обратил внимание на то, что у БФУ им. И.Канта «отлично выстроена работа с предприятиями и технологическими компаниями», что, как он отметил, означает хороший потенциал в дальнейшим трудоустройстве выпускников.

ВУЗ по Указу Президента в период с 2023 год по 2026 год участвует в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования, для чего в текущем года выбраны направления подготовки по химическим наукам, а также юриспруденции и педагогике. В следующем году университет намерен расширение поля эксперимента при помощи образовательных программ.