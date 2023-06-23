Школьника из Омска убило током во время ремонта компьютера

16 летний подросток из Омска умер от удара током во время ремонта компьютера Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске 16 летний подросток умер от удара током во время попытки самостоятельно отремонтировать компьютер.

“По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током”, — уточнили в региональном следственном управлении СК.

Как сообщает Om1, трагедия произошла 22 июня, около 15:00, в десятиэтажке по улице Батумская. Тело подростка обнаружила его мать. Рядом с ним лежал электрический удлинитель. В данный момент следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, несколько дней назад в Белоруссии мужчина погиб от удара током во время ремонта электропроводки на даче. Мужчина менял провода от счетчика электроэнергии и упал с металлической лестницы.