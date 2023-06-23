Дерматолог рассказала о болезнях, несовместимых с загаром Фото: Иван ВИСЛОВ

Россиянам после 45-50 лет стоит отказаться от загара, поскольку у них уже снижается кожная защита и возрастает риск развития раковых заболеваний. Такое заявление сделала врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Лентой.ру».

Также она подчеркнула, что людям с волчанкой, склеродермией и фотоаллергическим дерматитом тоже не стоит загорать.

Врач-терапевт Татьяна Романенко также добавила, что загорать не стоит и людям с острыми респираторными заболеваниями и при обострении хронических заболеваниях. Ее слова привели на портале Life.ru.

Помимо осложнений различных заболеваний, загар может негативно влиять и на кожу человека в целом. Солнечные лучи могут приводить к быстрому появлению морщин особенно у людей со светлой кожей. Об этих последствиях рассказала косметолог Татьяна Энтель, слова которой опубликовали на портале «ФАН».