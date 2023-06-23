Датская компания Carlsberg завершила поиск нового инвестора для "Балтики"

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для "Балтики". Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для "Балтики". До момента окончания сделки компания продолжит операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме.

"После долгого и кропотливого поиска инвестора 23 июня компания Carlsberg Group объявила об окончании этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов", - сообщили в пресс-службе группы.

Также в компании сообщили, что до момента окончания сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжит свою работу в текущем режиме. Кроме того, организация сохранять все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников. При этом, сделка подлежит одобрению регулирующими органами страны.

Напомним, в марте 2022 года датская корпорация Carlsberg Group, занимающаяся производством пива, объявила об уходе из России. Тогда же стало известно о планах компании полностью продать свои активы, размещенные в России.