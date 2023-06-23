Врач рассказал, как превратить занятия спортом в привычку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы занятия спортом стали привычкой, надо поддерживать личную мотивацию. В этом поможет формирование определенной цели и ее сроков. Такой совет дал врач Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».

Он также посоветовал разбивать цель на небольшие этапы и постепенно двигаться к желаемому результату.

При этом в большинстве тренировок системный подход — залог успеха и совершенствования. Так, например, тренер Арина Афанасьева рассказала, что занятия йогой лучше делать не реже двух раз в неделю, поскольку иначе весь опыт предыдущих тренировок ничего не пренесет. Ее слова опубликовали на портале RT.

Для достижения целей также необходимо следить за своим рационом, поскольку без правильного и сбалансированного питания тренировки не дадут желаемого результата. Об этом рассказал фитнес-тренер Илья Франк, слова которого опубликовали «Известия».

Чаще всего стоит выстраивать рацион исходя из пропорций — 30% белка, 50% углеводов и 20% жиров. При этом необходимо, чтобы белок был качественным и натуральным, а углеводы — сложными и с большим содержанием клетчатки.