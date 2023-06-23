Во Франции многодетный отец 10 лет накачивал жену снотворным и снимал ее изнасилования

Муж подсыпал жене в обед снотворное, ждал, пока та заснет, и приглашал других мужчин, которых находил на специальных сайтах. Фото: Shutterstock

Француз на протяжении 10 лет поил жену снотворным и снимал, как ее насилуют другие мужчины. 83-летний Доминик прожил с супругой в браке 50 лет, у пары есть трое взрослых детей.

О том, что происходит в их семье случайно узнали полицейские. Они заметили, как Доминик снимал женщин на камеру в раздевалке магазина. В результате разборок правоохранители нашли видеозаписи, на которых посторонние мужчины насилую его спящую жену, сообщает издание Daily Mail.

Как выяснилось позднее, Доминик подсыпал жене в обед снотворное, ждал, пока та заснет, и приглашал других мужчин, которых находил на специальных сайтах. Все изнасилования с 2011 по 2020 год он снимал на камеру, На данный момент полицейские уже задержали 51 подозреваемого и насчитали 92 случая насильственных действий в отношении женщины мужчинами от 26 до 73 лет.

О произошедшем жена Доминика ничего не подозревала, она характеризовала мужа как "отличного парня". Развестись с ним она решила только после показанных ей видеозаписей. Совсем недавно врачи обнаружили у женщины несколько венерических заболеваний, однако ее это ранее нисколько не настораживало.

Между тем, в российском Челябинске бывший охранник вуза Алексей Корочкин последние 19 лет был известен как "лесопарковый маньяк". Убийца в то время выслеживал парочки, которые уединялись в местном парке. Далее он убивал ухажера на глазах у возлюбленных, а затем насиловал девушек. Родные владельца оружия, из которого стрелял "лесопарковый маньяк", впервые раскрыли детали дела.