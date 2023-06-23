Китай призывает мировое сообщество отказаться от эскалации украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская сторона исходит из договоренностей об экспорта продовольствия и удобрений из России. Они должны выполняться по всем пунктам. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

По словам Шуана, вовлеченные стороны должны как можно скорее отменить все односторонние принятые меры.

"Мы призываем вовлеченные стороны как можно скорее отменить односторонние меры. Черноморская зерновая инициатива должна выполняться сбалансированно, эффективно и полноценно. Меморандум о понимании между Россией и ООН должен выполняться во всех пунктах", - заявил дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации ООН.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о том, что власти КНР вместе со странами Африки и другими государствами готовы оказать содействие в решении конфликта на Украине.

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