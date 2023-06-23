CBS News: ВСУ при наступлении признали жесткое сопротивление российских войск Фото: ТАСС

В ВСУ признали, что оттеснить российские войска в ходе наступления «очень сложно», поскольку в российской армии умеют воевать, об этом сообщил американский телеканал CBS News.

«Защита, организованная российской армией, внушительная, и российские военные определенно «знают, как сражаться», - приводит телеканал слова украинского военного.

Другой военный признался, что оттеснить вооруженные силы России «очень сложно».

Телеканал отметил, что американские чиновники оценивают наступление украинской стороны как «медленное и неравномерное».

«...Они сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем ожидалось», - говорится в публикации на сайте телеканала.

Как писал сайт KP.RU, 21 июня президент России Владимир Путин, комментируя ход наступления ВСУ, заявил, что на данный момент наблюдается затишье, поскольку украинские войска несут серьезные потери.

Путин обратил внимание, что каких-либо активных наступательных действий со стороны украинских войск не проводится.

На данный момент ВСУ занимаются тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимаясь также восстановлением боеспособности, подчеркнул российский лидер.

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