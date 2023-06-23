Росфинмониторинг: Приостановка членства России в ФАТФ не влечет ограничений Фото: REUTERS

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в ФАТФ не влечет никаких ограничений, об этом сообщил Росфинмониторинг.

«Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня). По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 24 февраля 2023 года было принято политизированное решение о приостановке членства России в ФАТФ.

«Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом», - отметили в федеральной службе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила не включать Россию ни в какие штрафные списки.

По итогам пленарного заседания было принято решение, что Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран.

При этом в заявлении напомнили, что ФАТФ приостановила участие России в работе группы из-за текущего конфликта на Украине.