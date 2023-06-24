Генпрокуратура: Евгению Пригожину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото: Генпрокуратура РФ

Преступление, в котором ФСБ России подозревает бизнесмена Евгения Пригожина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура России признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее в НАК заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Напомним, вечером 23 июня Министерство обороны России сообщило, что вся распространяемые в социальных сетях информация о о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности.