ФСБ назвала слова Пригожина "ударом в спину" российским военнослужащим

ЦОС ФСБ: Слова Пригожина являются призывами к началу вооруженного конфликта в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной операции, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Своими заявлениями и действиями Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и "ударил в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашисткими украинскими силами", - отметили в ведомстве.

В ЦОС подчеркнули, что информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы МО РФ ударах по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией.

Как писал сайт KP.RU, Генпрокуратура России заявила, что преступление, в котором ФСБ России подозревает бизнесмена Евгения Пригожина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее надзорное ведомство признало законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Напомним, вечером 23 июня Министерство обороны России сообщило, что вся распространяемые в социальных сетях информация о о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности.