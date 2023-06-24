ТАСС: В Москве усилены меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты важнейшие объекты и органы государственной власти, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Как писал сайт KP.RU, вечером 23 июня Минобороны России сообщило, что вся распространяемые в социальных сетях информация о о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер» не соответствуют действительности.

Позже ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что преступление, в котором ФСБ России подозревает Пригожина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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