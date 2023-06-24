Генпрокурор РФ доложил Путину о деле в связи с попыткой вооруженного мятежа Фото: Генпрокуратура РФ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», - сообщил Песков.

Он подчеркнул, что глава Генпрокуратуры также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура РФ заявила, что ФСБ России законно и обоснованно возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

Отмечалось, что Следственным управлением ФСБ России 23 июня законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцев никому не жалко – ни американцам, ни англичанам, ни немцам (подробнее)