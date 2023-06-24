Уголовное дело за призыв к мятежу возбуждено на Евгения Пригожина Фото: YouTube

ФСБ России законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В ведомстве подчеркнули, что утверждения, которые распространились от имени бизнесмена, не обоснованы и не имеют никаких оснований под собой.

Напомним, вечером 23 июня Министерство обороны России сообщило, что вся распространяемые в социальных сетях информация о о якобы "нанесении МО РФ удара по лагерям "ЧВК Вагнер" не соответствуют действительности.