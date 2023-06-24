СМИ: В Киеве, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы Фото: REUTERS

На Украине в городах Киев, Харьков и Днепропетровск прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ.

Уточнялось, что ранее ранее взрыв гремели в Днепропетровске, а позже прозвучали в Киеве и Харькове.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский официальный ресурс по оповещению населения подтверждал, что на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сигнал тревоги действовал и на подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позже воздушную тревогу вновь объявили в шести регионах Украины. Сигнал тревоги звучал в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.