CNN: Белый дом следит за ситуацией в России после заявлений Пригожина Фото: REUTERS

В Белом доме внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина, об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации

По словам чиновников, последние заявления Пригожина «больше, чем его обычная риторика».

«Это что-то реальное», - приводит телеканал мнение одного из представителей администрации.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня Минобороны России сообщило, что все распространяемые в соцсетях Пригожина заявления и видезаписи о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Военное ведомство подчеркнуло, что российские военные продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.

Напомним, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила законность и обоснованность данного решения спецслужб.