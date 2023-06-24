Экс-разведчик Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ Фото: REUTERS

Зеленскому придется признать поражение из-за провала наступления ВСУ, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Риттер отметил, что решение о наступлении ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений. По его словам, Зеленскому не удалось реализовать тот военный сценарий, который хотели видеть в НАТО.

Офицер пояснил, что если приехать в Вильнюс… имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат…, то «фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл конфликт».

«И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад», - подытожил Риттер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Риттер заявил, что российской армии по силам уничтожить бойцов ВСУ, которые прошли учения на военных базах НАТО.

Он пояснил, что украинцы не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется.

По его словам, на военных базах НАТО, бойцы ВСУ не получают должной подготовки из-за нехватки времени.

Офицер подчеркнул, что ВСУ всеми силами пытаются «заполнить дыру» в своих рядах после огромных потерь в битве за Артемовск.