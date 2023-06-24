Российские артиллеристы уничтожили САУ Paladin на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую САУ Paladin, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожил американскую САУ М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная», - заявил Зыбинский.

Также офицер отметил, что расчет САУ «Акация» ликвидировал минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла более 40 бойцов, а также несколько единиц военной техники, в том числе американскую гаубицу М777.

Кроме того, российские подразделения ПВО за сутки сбили 15 реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS и планирующих авиабомб JDAM, 11 украинских беспилотников и четыре ракеты комплексов «Точка-У».