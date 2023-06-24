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НовостиПолитика24 июня 2023 3:22

Российские артиллеристы уничтожили САУ Paladin на Купянском направлении

Также расчет САУ «Акация» поразил минометный расчет ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Российские артиллеристы уничтожили САУ Paladin на Купянском направлении

Российские артиллеристы уничтожили САУ Paladin на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую САУ Paladin, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожил американскую САУ М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная», - заявил Зыбинский.

Также офицер отметил, что расчет САУ «Акация» ликвидировал минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла более 40 бойцов, а также несколько единиц военной техники, в том числе американскую гаубицу М777.

Кроме того, российские подразделения ПВО за сутки сбили 15 реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS и планирующих авиабомб JDAM, 11 украинских беспилотников и четыре ракеты комплексов «Точка-У».