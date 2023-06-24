Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве Фото: Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», - написал Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Собянин призвал жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Как писал сайт KP.RU, правительство Воронежской области сообщило о движении колонны российской военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон». Власти региона попросили жителей временно не пользоваться автодорогой и личными автомобилями.

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности в регионе. При этом, жителям рекомендовали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

В свою очередь, глава Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона и областного центра сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.