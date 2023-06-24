Губернатор Воробьев: В Московской области усилены меры безопасности Фото: АНТОН ЧЕРНОВ/Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил об усилении мер безопасности в регионе, ситуация находится под контролем спецслужб.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», - написал Воробьев.

По словам губернатора, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

Глава региона попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в столице.

Собянин подчеркнул, что проводимые мероприятия направлены на усиление мер безопасности в городе.

Мэр столицы заявил о дополнительном контроле на дорогах и попросил жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Ранее о схожих мероприятиях сообщили главы Ростовской и Липецкой областей. Правительство Воронежской области сообщило о движении колонны российской военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон». Жителей попросили временно не пользоваться автодорогой и личными автомобилями.