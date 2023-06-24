Что произошло в ночь на 24 июня

МО РФ: Из-за провокации Пригожина Киев готовится к наступлению на Артемовском направлении Фото: Анастасия Осипова

Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Артемовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

В НАК заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве подчеркнули, что утверждения, которые распространились от имени бизнесмена, не обоснованы и не имеют никаких оснований под собой.

Генпрокуратура РФ заявила, что ФСБ России законно и обоснованно возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. В надзорном ведомстве подчеркнули, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государства проинформирован о законности возбуждения такого дела.

Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия круглосуточно докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Мэр столицы подчеркнул, что введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

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