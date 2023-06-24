Путин: Россия не допустит повторения гражданской войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина напомнил, что схожим образом началась гражданская война 1917 года.

"Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда она вела Первую мировую войну. Но победу тогда украли. В итоге - трагедия гражданской войны, русские убивали русских, братья - братьев", — сказал глава государства в своем обращении. Также он отметил, что Россия больше не допустит подобного сценария и примет все необходимые меры для защиты нашего народа и государственности от любых угроз.