Путин: «Мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением 24 июня 2023 года заявил, что страна выдержит любые испытания, и станет сильнее. Всех предателей же, которые стремятся дестабилизировать обстановку, ждёт суровый ответ.

«Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти и армия предпримут решительные меры по стабилизации обстановки в Ростове-на-Дону, и пообещал лично сделать всё, чтобы отстоять Россию.

Запись выступления президента Путина опубликована на сайте KP.RU.