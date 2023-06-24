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НовостиПолитика24 июня 2023 7:20

Путин: «Мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее»

Президент пообещал решительный ответ на ситуацию в Ростове-на-Дону
Сергей КУДРИН
Путин: «Мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее»

Путин: «Мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее»

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением 24 июня 2023 года заявил, что страна выдержит любые испытания, и станет сильнее. Всех предателей же, которые стремятся дестабилизировать обстановку, ждёт суровый ответ.

«Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти и армия предпримут решительные меры по стабилизации обстановки в Ростове-на-Дону, и пообещал лично сделать всё, чтобы отстоять Россию.

Запись выступления президента Путина опубликована на сайте KP.RU.