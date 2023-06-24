Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Липецкой области были отменены все массовые мероприятия. Об этом сообщили власти региона в субботу, 24 июня, уточнив, что соответствующие решение было принято на заседании оперативного штаба.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», - сказано в заявлении властей.

Напомним, накануне глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил об усилении мер безопасности в регионе, призвав при этом, жителей области отказаться от поездок в южном направлении, в том числе в Воронежскую область.

Массовые мероприятия были отменены также в Ростове-на-Дону и в Воронежской области, а позже и в Москве.

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