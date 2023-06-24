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НовостиПроисшествия24 июня 2023 10:16

Губернатор Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронежской области

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал
Сергей ЧИКОВ
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе по улице Димитрова.

“В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.” — написал Гусев у себя в телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что на территории области введен особый правовой режим контртеррористической операции. Гусев отметил, что это делается из необходимости проведения оперативно-боевых мероприятий по устранению угрозы террористической деятельности в регионе.