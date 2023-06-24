Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую область отменены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Были отменены все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую область, а также проходящие через нее маршруты. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты», - сказано в сообщении, где допустили отмены, а также задержки рейсов в направлении Москвы.

Напомним, ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил об усилении мер безопасности в регионе, призвав также всех жителей области отказаться от поездок в южном направлении, в том числе в Воронежскую область.

Как писал сайт KP.RU, в Воронежской и Липецкой областях были отменены массовые мероприятия.

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