Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из промышленных предприятий Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывчатку на одно из промышленных предприятий города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания, — говорится в сообщении.

Он добавил, что на место происшествия уже прибыли пожарный расчеты для ликвидации всех последствий.

Ранее стало известно, что около 30 строительных бригад начали восстанавливать Шебекино. Специалисты из всех муниципалитетов региона начали мониторинг и оценку поврежденной инфраструктуры.

На данный момент подрядчики закрывают тепловой контур, проводят ремонтные работы на фасадах и крышах зданий, а также замеряют оконные блоки, для которых позже будут изготавливать стеклопакеты.

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