В Приморье трое детей ушли на реку и пропали

В Приморском крае ищут троих детей, которые ушли на реку и пропали. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Два мальчика и девочка пропали в Приморском крае. Об этом сообщает управление МВД региона.

Сообщается, что дети пропали в Яковлевском районе в субботу 24 июня. В 12.00 по местному времени они ушли на реку и не вернулись.

Один из пропавших восьмилетний мальчик, худощавый, кареглазый, с короткими темно-русыми волосами. Его рост 120-130 см. Второму мальчику 9 лет, он тоже худощавый и кареглазый, но светловолосый. Рост второго мальчика – 100-110 см. Пропавшей девочке 12 лет, ее рост 120-150 см, она худощавая, с темно-русыми волосами и карими глазами.

Пропавших детей ищут полиция, спасатели и волонтеры.

Тем временем в Петербурге ищут 15-летнего подростка, который ушел из дома 23 июня и не вернулся. С тех пор нет никакой информации о его местонахождении. Фотографию с ориентировкой ребенка опубликовали на официальных ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

Также сообщалось, что в Екатеринбурге объявили в розыск 11-летнего Вячеслава. По данным отряда «Прорыв», ребенок не вернулся домой 23 июня.