В США двое погибли при стрельбе на уличной вечеринке

В США при стрельбе на вечеринке погибли двое. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мужчина и женщина погибли на уличной вечеринке в американском городе Сагино, когда там началась перестрелка. Об этом сообщает полицейское управление штата.

Сообщается, что перестрелка произошла во время вечеринки, которая была организована через социальные сети. Полиция несколько раз разгоняла вечеринку, но её участники собирались снова уже в другом месте.

Погибшие – 19-летний парень и 51-летняя женщина. Еще как минимум 15 человек пострадали. Сообщается, что часть из них получила огнестрельные ранения, некоторые попали под авто, на которых с места перестрелки в панике пытались уехать другие участники вечеринки.

Эксперты установили, что в перестрелке использовалось как минимум пять единиц оружия разного калибра, добавили в полиции Мичигана.

Напомним, в январе 2023 года китайцы устроили два массовых расстрела в США за три дня: погибли около 20 человек. Еще десять человек получили ранения. Подробности здесь на KP.RU.