Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили более 50 украинских боевиков и семь бронемашин на участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.

По словам военного, российские бойцы группы "Восток" проявляют героизм и мужество при выполнении поставленных боевых задач. А в ходе отражения атаки офицер Александр Булатов грамотно оборонялся и мужественно командовал составом.

"В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни украинских военных. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны", - приводит слова Чехова РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщали также, что войска ВС РФ нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ, расположенному в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, где хранились британские ракеты Storm Shadow.