American Greatness: потери ВСУ при наступлении станут важным уроком для США Фото: REUTERS

Потери украинских военных при наступлении ВСУ будут важным уроком для американцев. Такого мнения придерживается обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.

По его словам, на данный момент Украина потеряла огромное количество техники и живой силы.

"Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, которые изучают военное дело", - отметил он.

Кроме того, по мнению обозревателя, обученные украинские бойцы специалистами из НАТО "не очень хорошо показали себя" на поле боя. Роуч считает, что украинцы используют технику не так умело и многое идет не по плану.

Ранее бывший генерал Польши Вальдемар Скшипчак допустил, что украинское наступление может закончиться уже через две недели.