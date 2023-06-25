Губернатор Гладков: в Валуйском округе Белгородской области сбит беспилотник ВСУ Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны смогла отразить атаку беспилотников в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе сработала российская система ПВО, был сбит беспилотник над селом Долгое", - заявил губернатор.

Также по словам главы региона, оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее украинские боевики обстреляли Донецк Киевский и Петровский районы. Об этом сообщает глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Между тем, российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях в ночь на 25 июня. Об этом рассказал руководитель пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. Так, на Южнодонецком направлении атака была отражена в районе населенного пункта Макаровка.