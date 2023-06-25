Видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении показало Минобороны Фото: Александр КОЦ

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

«После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы были полностью уничтожены.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня российские войска нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ, расположенному в районе Староконстантинова, в Хмельницкой области, где хранились британские ракеты Storm Shadow.

Как пояснили в Минобороны, это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив.

Также ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки ВСУ, а также по аэродромам «Канатово» и «Днепр».