Лавров: слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе РФ являются «потоком сознания» Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, "бурным потоком сознания".

Мне сложно комментировать то, что американский президент в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это все истолковывать. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, которые не имеют под собой какого-либо фундамента", - заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Слова украинского президента Лавров назвал еще "более бурным потоком сознания". Глава дипведомства заметил, что не может отвечать за психологическое состояние тех, кто многократно доказывает свою неадекватность. Фрагмент выпуска программы опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Россия может воспользоваться тактическим ядерным оружием (ТЯО). Он выразил опасения и сказал, что такая угроза якобы реальна.