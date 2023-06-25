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НовостиОбщество25 июня 2023 10:45

Правительство Липецкой области: Бойцы «Вагнера» покинули регион

Ранее по территории области передвигалась техника ЧВК
Сергей ГАПЧУК
Правительство Липецкой области: Бойцы «Вагнера» покинули регион

Правительство Липецкой области: Бойцы «Вагнера» покинули регион

Фото: REUTERS

Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, об этом в Telegram-канале сообщили в правительстве региона.

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вчера сообщал, что на дорогах региона замечены колонны военной техники подразделений ЧВК «Вагнер». Он заявил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

Напомним, в ночь на субботу, 23 июня, российский бизнесмен Евгений Пригожин решил устроить вооруженный мятеж и захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Этот шаг Пригожин оправдывал тем, что ранее Минобороны России якобы устроило ракетный обстрел позиций тылового подразделения ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве и ряде других органах власти эту информацию категорически опровергли.