АТОР: Стоимость авиабилетов за рубеж снизилась после субботнего скачка цены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму после субботнего скачка цены, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне», - говорится в публикации на сайте организации.

Отмечается, что есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. В Ассоциации уточнили, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.

Как писал сайт KP.RU, 22 июня стало известно, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 побила рекорд августа 2021 года в европейской части России и составила рекордные 58,55 тысячи рублей за тонну.

Сообщалось, что цена бензина АИ-92 на бирже поднялась на 2%, что и привело к обновлению рекорда. В свою очередь бензин АИ-95 подорожал на 1,3% (66,59 тысячи рублей за тонну).

Кроме того, летний дизель подорожал на бирже до 51,58 тысячи рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы стали дороже на 0,6%, топочный мазут - на 0,3%.

При этом больше всего по результатам последних торгов на бирже подорожал авиационный керосин - сразу на 2,6%.