«Грустно наблюдать за тем, что с ней происходит»: певец Наджиев пожелал, чтобы Пугачёвой хватило времени на покаяние

Певец Игорь Наджиев рассказал о том, как Пугачёва мешала его карьере Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный советский и российский певец Игорь Наджиев, беседуя с изданием «Аргументы и факты», рассказал, как в 1994 году Алла Пугачёва почти что разрушила его карьеру, пользуясь своим положением и влиянием. По словам Наджиева, это случилось на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит».

Как рассказывает Наджиев, он занял на конкурсе десятое место, чему сам был несказанно удивлён, да и все знакомые, многие присутствующие тоже полагали, что певец займёт первое место. Особенно с учётом недавней победы в другом конкурсе - «Звёздный дождь». Однако оказалось, что даже жюри на «Ялта-Москва-Транзит» не решало ровным счётом ничего:

«Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Всё было заранее известно», - вспоминает Наджиев слова поэта Михаила Танича, одного из членов жюри.

Наджиев заявил, что по итогу члены жюри признались ему, будто Алла Пугачёва запретила давать талантливому исполнителю первое место, аргументируя это следующим образом: «Наша эстрада может только одного "принца" (Киркорова) вынести. Второму не бывать».

Певец припомнил Пугачёвой её слова о «холопах и рабах», сказанные перед отъездом из России на фоне начала спецоперации на Украине, и пожелал бывшей примадонне «здоровья, долгих лет и время на покаяние».

Ранее KP.RU сообщил, что телеведущий Оскар Кучера обрушился с критикой на Пугачёву за её оскорбления в адрес граждан России.