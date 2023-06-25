Пьяные украинские контрразведчики избили генерала СБУ Микулина Фото: REUTERS

Начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин с подчиненными избили генерала и экс-ректора академии СБУ Виктора Микулина, об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источники.

«В пятницу вечером в Ужгороде в ресторане «Три туза» начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели», - пишет издание.

В статье отметили, что там же находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.

«Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина», - пояснил собеседник издания.

Затем контрразведчики вывезли генерала в лес, где еще раз избили его, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон.

В статье добавили, что контрразведчики задержаны и находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ сообщал, что сотрудники СБУ избили до смерти российского военнослужащего, попавшего в плен.

Об избиении следователям рассказал один из российских бойцов, также побывший в украинском плену. По его словам, сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военнослужащим. Одно из них в ходе допроса жестоко избили, а после того, как вернули в камеру, он вскоре умер.

В ведомстве отметили, что показания российского военного будут приобщены к уголовным делам, возбужденным ранее в отношении граждан Украины в связи с жестоким обращением с гражданским населением и применением запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.