Пьяные украинские контрразведчики избили генерала СБУ Микулина
Фото: REUTERS
Начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин с подчиненными избили генерала и экс-ректора академии СБУ Виктора Микулина, об этом сообщило украинское издание со ссылкой на источники.
«В пятницу вечером в Ужгороде в ресторане «Три туза» начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели», - пишет издание.
В статье отметили, что там же находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.
«Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина», - пояснил собеседник издания.
Затем контрразведчики вывезли генерала в лес, где еще раз избили его, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон.
В статье добавили, что контрразведчики задержаны и находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело.
Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ сообщал, что сотрудники СБУ избили до смерти российского военнослужащего, попавшего в плен.
Об избиении следователям рассказал один из российских бойцов, также побывший в украинском плену. По его словам, сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военнослужащим. Одно из них в ходе допроса жестоко избили, а после того, как вернули в камеру, он вскоре умер.
В ведомстве отметили, что показания российского военного будут приобщены к уголовным делам, возбужденным ранее в отношении граждан Украины в связи с жестоким обращением с гражданским населением и применением запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.