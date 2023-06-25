Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Донецка Фото: REUTERS

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка, об этом сообщил местный телеканал «Юнион».

Журналисты показали последствия прилёта снарядов по БЦ «Акула» и ДС «Донецк Сити» в Киевском районе Донецка.

«По уточненной информации, погиб парень 18 лет. Двое ранены», - говорится в Telegram-канале телеканала.

Как писал сайт KP.RU, ночью 5 июня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты, сообщал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее стало известно о мощном взрыве, прогремевшем в Луганске. Отмечалось, что громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00 по московскому времени.

Подробности произошедшего инцидента не уточнялись.

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