Министр обороны Резников: Ожидания результата от наступления ВСУ были преувеличены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидания результата от наступления, проводимого ВСУ, были преувеличенными, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», - сказал Резников.

По его словам, входе боевых действий есть «разные обстоятельства и разные препятствия».

Резников подчеркнул, что оборонительные линии Вооруженных сил России являются очень сильными, особенно минные поля.

Он подтвердил, что в ходе наступления Киев надеется захватить территории, которые сухопутным путем соединяют Крым с остальными регионами России, однако добавил, что это не является единственным сценарием.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало наступления со стороны ВСУ. Он отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов».

21 июня Владимир Путин, комментируя ход наступления ВСУ, заявил, что на данный момент наблюдается затишье, поскольку украинские войска несут серьезные потери.

По его словам, на данный момент ВСУ занимаются тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимаясь также восстановлением боеспособности.