Психолог Дмитриева посоветовала устраивать мини-перерывы на работе после отпуска

Психолог Дмитриева: после отпуска регулярно устраивайте мини-перерывы на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После отпуска сложно снова настроиться на рабочий лад. Клинический психолог Анита Дмитриева дала советы, как безболезненно помочь себе вернуться к рабочим будням.

Прежде всего, не стоит корить себя, что отпуск завершился. Начать втягиваться в работу лучше с подготовки окружающей среды. Устроить дома уборку, подумать о рабочих вопросах, которые нужно решить в первую очередь.

- Если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, не приступайте к работе сразу после возвращения, — говорит Дмитриева Пятому каналу.

Лучше, чтобы отпуск завершился за один два дня до выхода на работу. Тогда будет время поразмыслить, поделиться своими впечатлениями от прожитых дней.

- Дайте себе время соединить эти две реальности. А потом с уверенностью приступайте к работе и спланируйте список дел, расставьте приоритеты, — говорит семейный психотерапевт.

В первые рабочие дни нужно сосредоточиться на том, что получается лучше всего. Небольшие задачи не займут много времени и не будут в тягость.

А еще лучше, сразу после возвращения подумать о следующем отпуске, запланировать будущие поездки.

В первый рабочий день устраивайте небольшие перерывы. Без них можно легко прийти к выгоранию.

- Как минимум, каждые два часа делайте десятиминутный перерыв, чтобы переключиться и отдохнуть, - заключила эксперт.

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А вот если сделать длительный перерыв в работе не удается, то психологи советуют разрешить себе "день сурка". Можно без зазрения совести поспать дольше обычного, а потом провести день на свежем воздухе. Это придаст силы, передает RT.